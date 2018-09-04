У Раді оприлюднили текст змін до Конституції про курс України в Євросоюз і НАТО

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст президентського законопроекту про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО.

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"Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції України для реалізації цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору як стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів держави", - наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, передає ЄвроПравда.

У законопроекті запропоновано закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію та підтвердження європейської ідентичності українського народу у преамбулі Основного закону.

У ст. 85 пропонують визначити, що до повноважень Верховної Ради належить "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі і Організації Північноатлантичного договору".

Ст. 102 запропоновано доповнити положенням, що "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Ст. 116 доповнюється новим пунктом, згідно із яким Кабінет Міністрів "забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євросоюзі та в Організації Північноатлантичного договору".

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект змін до Конституції щодо прагнення інтеграції України в НАТО і Євросоюз. Для внесення змін до Конституції необхідно щонайменше 300 голосів у парламенті.