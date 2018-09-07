Депутати пропонують заборонити в Україні легальний обіг традиційних та електронних сигарет

Експерти зазначають, що заборона, у випадку ухвалення закону, стосуватиметься всіх тютюнових без виключення сигарет - як традиційних, так і електронних.

6 вересня до Верховної Ради внесено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо виробництва тютюнових виробів». Законопроектом передбачено заборонити обіг тютюнових виробів (сигар, сигаріл, сигарет), а також електронних сигарет та інших тютюновмісних та нікотиновмісних виробів до складу яких входять амоній, аміак чи сечовина самостійно чи в будь-яких сполуках чи поєднаннях.

За словами авторів законопроекту, «Метою використання [амонію, аміаку, сечовини] є бажання виробників тютюнових виробів використовувати дешеві низькосортні тютюни та відновлений тютюн, що виготовляється із тютюнових відходів, тютюнової пилюки та інших неякісних компонентів… Однак найпоширенішою метою використання в тютюновій промисловості аміаку, амонію та сечовини є збільшення вільного засвоєння нікотину у сигаретному димі».

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Експерти зазначають, що заборона, у випадку ухвалення закону, стосуватиметься всіх тютюнових без виключення сигарет - як традиційних, так і електронних.

В.о. голови Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України" Анатолій Строй заявив УНІАН: «Амоній, аміак, сечовина на рівні з солями натрію входять до складу мінеральних добрив, які застосовуються під час вирощування будь-якої сільгоспкультури – у тому числі тютюну. Відтак навіть органічно вирощений тютюн містить ці сполуки. Законопроект не встановлює жодного мінімального порогу вмісту сполук натрію в кінцевому продукті. А затверджених методик виявлення зокрема амонію в тютюні не існує.

Це дозволить зняти з полиць магазинів всі, без виключення тютюнові вироби та електронні сигарети вже через 90 днів після ухвалення та публікації закону».

Дослідження амриканських науковців, оприлюднене ще в 2011 році, спростувало твердження, що аммоній прискорую абсорбцію нікотину під час паління.

Як повідомляв раніше МОЗ, за дев'ять останніх років (2008-2017) поширеність щоденного куріння традиційних сигарет серед повнолітніх українців зменшилася з 25,6% до 18,7%.