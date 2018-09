Путін боїться демократичної України – екс-посол США в Росії

МакФол сподівається, що прості росіяни відрізняються від Путіна.

Колишній посол Сполучених Штатів в Росії Майкл МакФол заявив про те, що президент РФ Володимир Путін боїться демократичної України і країни Заходу мають стримати його.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву Майкла МакФола на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Ми маємо стримати Росію Путіна, який боїться демократичної України", - сказав дипломат.

"Російська історія показала, що можуть статися швидкі та значні зміни", - додав МакФол.

У Мистецькому Арсеналі в Києві проходить 15-я Щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Майбутнє всього покоління" (The Next Generation of Everything). Нинішня зустріч YES присвячена майбутньому і підготовку до майбутніх критичних змін.