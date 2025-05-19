Президент наголосив, що виводити українські війська з українських же територій ніхто не буде.

За підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом правитель РФ Путін заявив, що Росія готова працювати з Україною над меморандумом про майбутній мирний договір. Президент України Володимир Зеленський висловився щодо потенційного меморандуму.

"Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що на двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. У будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми, отримавши меморандум або пропозиції русскіх, зможемо сформувати своє бачення відповідно, як ми це бачимо", – заявив глава держави на брифінгу.

Він зазначив, що, наскільки йому відомо з розмови із Трампом, Москва хоче направити Україні відповідний меморадум, де буде закладено принципи, які стосуються не лише припинення вогню.

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"Я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено в меморандумі, оскільки не маю цієї інформації. Для мене, мої принципи – це ті, які відомі президентом Трампу", – акцентував президент.

При цьому Зеленський наголосив, що виводити українські війська з українських територій ніхто не буде:

"Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових, захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз є окуповані території через агресію. І ніхто здавати свої землі, свої території, своїх людей не буде".

За його словами, це питання неодноразово обговорювалося з президентом Трампом і його командою.

"Якщо РФ ставить умови виводити наші війська з нашої землі – значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити", – резюмував український президент.

Розмова Трампа і Путіна

Як відомо, 19 травня відбулася розмова президента США Трампа з правителем РФ Путіним. За повідомленнями ЗМІ, перед розмовою з Путіним Трамп питав у Зеленського, які теми їм варто обговорити.

За підсумками бесіди з Путіним глава Білого дому сказав, що Україна і РФ "негайно" почнуть переговори. За його словами, "умови будуть узгоджені двома сторонами – як і має бути, адже тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому".

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