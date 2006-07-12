Єхануров розповів про український ”феномен”

Політичне протистояння в парламенті має бути подолане шляхом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну, заявив прем`єр-міністра України Юрій ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що в даний час продовжуються переговори між політичними силами щодо врегулювання ситуації, що склалася.

«Йдуть переговори з приводу того, щоб будь-які з`ясування відносин йшли мирним шляхом, що потрібно сідати за стіл переговорів, і ми є єдиною країною», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Прем`єр також зазначив, що створена раніше демократична коаліція, що офіційно розпалася вчора, розділяла Україну на Захід і Схід, тоді як новостворена антикризова коаліція розділяє Україну на Схід і Захід.

Прем`єр зазначив також, що політична криза не позначилася на розвитку економіки, що може стати своєрідним «феноменом».