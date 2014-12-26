РНБО: Деяких українців, які воюють на боці ДНР і ЛНР, можуть амністувати

Про це він заявив в ефірі каналу 112 Україна.

За словами спікера РНБО, необхідно впровадити заходи, які допоможуть бойовикам прийняти українську сторону з відповідною перевіркою.

Він вважає, що бойовикам, які не брали участі у нападах на збройні формування України, а виконували патрульні функції і охороняли склади з боєприпасами, треба дати можливість і гарантії того, що вони не будуть покарані.

"Якщо будуть активно співпрацювати з органами правопорядку і нашими спецслужбами, амністія для них буде. Це треба оголосити. Скоріше всього, це буде зроблено найближчим часом", - заявив Лисенко.

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За даними РНБО, багато громадян України, які виявилися на стороні так званих ДНР і ЛНР, намагаються покинути свої позиції, складаючи зброю. Однак вони не можуть покинути підконтрольну бойовикам територію через відмітки у паспортах громадян України, що вони бійці ЛНР.

Як повідомив Лисенко, з цими відмітками їх не впускають і не випускають з території, навіть на територію РФ. Тому вони зараз в глухому куті.