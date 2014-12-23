Росія відправила напівпорожні вантажівки "гумконвою" - штаб АТО
У штабі проведення антитерористичної операції вважають, що вантажівки десятого російського "гуманітарного конвою" 21 грудня прибули до України напівпорожніми, оскільки були дуже швидко розвантажені та відправлені назад до РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
Читайте такожДесятий так званий «гумконвой» з Росії прибуде до Донецька в неділю
"Цей так званий десятий «гуманітарний конвой» дуже швидко повернувся на територію Росії. Ми вже порахували, що на розвантаження вантажівок у них йшло 2 хвилини 22 секунди. Це неможливо. Напевно, «гуманітарний конвой» було відправлено, але завантажити його забули", - сказав Лисенко.
Довідка УНІАН. Перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня.
21 грудня більш як 180 вантажівок десятого російського «гумконвою» прибули в Донецьк і Луганськ.
«Загалом на Донбас доставлено понад 1,4 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів не тільки продукти харчування, будматеріали і медикаменти, а й новорічні подарунки. Це вже десята за рахунком колона з гуманітарною допомогою для Донбасу. Попередні дев'ять доставили з середини серпня близько 12 тис. тонн гуманітарних вантажів», - повідомляло МНС Росії.
22 грудня представники Спостережної місії ОБСЄ, що базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області, заявили, що 21 грудня зафіксували 16 бензовозів з російського конвою.
В РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.
За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання і вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.