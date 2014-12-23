Росія відправила напівпорожні вантажівки "гумконвою" - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Цей так званий десятий «гуманітарний конвой» дуже швидко повернувся на територію Росії. Ми вже порахували, що на розвантаження вантажівок у них йшло 2 хвилини 22 секунди. Це неможливо. Напевно, «гуманітарний конвой» було відправлено, але завантажити його забули", - сказав Лисенко.

Довідка УНІАН. Перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня.

21 грудня більш як 180 вантажівок десятого російського «гумконвою» прибули в Донецьк і Луганськ.

«Загалом на Донбас доставлено понад 1,4 тис. тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів не тільки продукти харчування, будматеріали і медикаменти, а й новорічні подарунки. Це вже десята за рахунком колона з гуманітарною допомогою для Донбасу. Попередні дев'ять доставили з середини серпня близько 12 тис. тонн гуманітарних вантажів», - повідомляло МНС Росії.

22 грудня представники Спостережної місії ОБСЄ, що базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області, заявили, що 21 грудня зафіксували 16 бензовозів з російського конвою.

В РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання і вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.