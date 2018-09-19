Порошенко: Кремль хоче знищити європейську єдність, поширюючи фейки про Україну

За словами президента, не зустрічаючи належного опору, Москва розширює межі гібридної війни.

Кремль хоче знищити європейську єдність, і одним із засобів для цього є поширення неправдивої інформації про Україну, так званих «фейкових» новин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму вступному слові під час відкриття 25-го форуму видавців у Львові заявив президент України Петро Порошенко.

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«Українське книговидання стало надзвичайно важливою складовою інформаційної сфери, бо російська агресія і гібридна війна, розв’язана проти нас, перетворила свідомість українських громадян на ключову арену протиборств. Сила та міць нашої держави – не лише у чисельній армії, високооснащених ЗСУ, а й в розвиненій економіці. Але я також твердо переконаний, що сила та міць нашої держави – в українській книзі, українському кіно, музиці, українських піснях і, головне, – в українській мові. І сьогодні агресор використовує найновіші технології впливу на свідомість українських громадян. Ці технології спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Саме тому наш з вами спільний обов’язок – усіма можливими засобами захистити українське суспільство від деструктивної пропаганди Кремля та дезінформації», - наголосив Порошенко.

Більше того, за словами президента, не зустрічаючи належного опору, Кремль розширює межі гібридної війни.

«Найдалекоглядніші політики, громадські діячі, журналісти говорять про гібридну війну РФ проти Євросоюзу. Кремль хоче знищити європейську єдність, європейську солідарність та ідентичність і один із засобів для цього – поширення фейків про Україну. Які б вони не були, наш з вами обов’язок – в жодному разі не допустити дискредитації України, боротись з російською пропагандою всередині України, в Європі, в усьому світі. Щоб перемогти, ми маємо зміцнювати засади нашої української державності», - наголосив Порошенко.

Як писало видання Business Insider, лінія між війною і миром у Європі стала менш чіткою. І винна в цьому Росія.