У СБУ прокоментували повідомлення про видачу на Закарпатті угорських паспортів українцям

Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям нібито роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

У Службі безпеки України прокоментували ситуацію щодо нібито видачі угорських паспортів громадянам України в консульстві Угорщини на Закарпатті.

Як повідомила в коментарі УНІАН речниця СБУ Олена Гітлянська, СБУ весь час публічно говорить про загрозливі тенденції щодо видачі українцям паспортів громадян Угорщини, але українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за подвійне громадянство.

«Ми про такі загрозливі тенденції говоримо весь час публічно. Але українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за подвійне громадянство. Єдине, що ми можемо - це позбавити чиновника доступу до держтаємниці. А це питання краще адресувати МЗС, яке має реагувати на дії консульства», - сказала речниця СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося відео, на якому нібито українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Присягаю, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищатиму і служитиму Угорщині. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора.

Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Як повідомляв УНІАН, раніше угорському дипломату було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 серпня заявив, що Угорщина змінює назву свого уповноваженого "по Закарпаттю".