Звинуваченнями Омеляна намагаються позбавити "політичного старту" — ЗМІ

Раніше, говорячи про власне майбутнє, Омелян зізнався, що після міністерства йти у бізнес не збирається: «Я весь час був на державній службі, тож коли це все завершиться, то політика».

Звинуваченнями проти міністра інфраструктури України Володимира Омеляна посадовця можуть намагатися позбавити політичного майбутнього. Про це йдеться в матеріалі gazeta.ua.

Як йдеться в статті, Омелян використовує результати роботи на посаді міністра і публічність у тому числі для створення власного політичного іміджу. Так, наміри запустити в Україні Гіперлуп або зупинити залізничне сполучення з РФ слідом за авіаційним зробили його відомим далеко за межами України. Раніше, говорячи про власне майбутнє, Омелян зізнався, що після міністерства йти в бізнес не збирається: «Я весь час був на державній службі, тож коли це все завершиться, то політика».

Така активність не могла залишитися непоміченою, вважає директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. «Треба дати зрозуміти (Омеляну — ред.), що неузгоджену з вищим керівництвом політичну активність треба припинити. За політику ніхто не буде вручати підозру і заставу оголошувати, знайшли привід, — цитує політолога gazeta.ua. — Мова йде про те, щоб збити на зльоті, позбавити майданчика для політичного старту».

Зі свого боку політолог Олексій Якубін вважає, що Омелян може скористатися додатковою увагою і набрати політичної ваги: «Він заявить, що став жертвою режиму і на цій хвилі почне політичну кар'єру».

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ вручило міністру Омеляну підозру в незаконному збагаченні та недекларуванні. 14 вересня Солом'янський райсуд Києва відпустив міністра на поруки. У той же день стало відомо про аналогічні звинувачення на адресу ще двох представників «Народного фронту» — міністра юстиції Павла Петренка і нардепа Антона Геращенка.