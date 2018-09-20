УКРОПівець Шевченко з трибуни Ради виступив з різким зверненням до Порошенка

Шевченко заявив, що у народі главу держави називають не інакше, як злочинцем, колаборантом і зрадником України.

Протизаконні обшуки та репресії за вказівкою Президента Порошенка не змусять опозиціонерів замовчати. Про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат від УКРОПу, учасник президентських праймеріз партії Олександр Шевченко.

«Пане Президенте, ми не боїмося ваших обшуків і команд на розправу. Якщо ви думаєте таким чином закрити рота мені та моїм друзям, то повірте – не вийде. Це – тільки початок. Це – початок кінця вашого перебування при владі і грабування України та українського народу», – наголосив укропівець.

Нардеп пов’язав незаконні обшуки на території Буковеля та буковельської фірми «ПБС» з власною опозиційною діяльністю та критикою на адресу Банкової.

«Не подобається пану Президенту, коли йому в прямих ефірах кажуть правду про ставлення до нього народу України. Не подобається пану Порошенку, що Шевченко каже правду й вирішив балотуватися в президенти України», - заявив він.

За його словами, українці давно не вірять красивим промовам Порошенка, а у народі главу держави називають не інакше, як злочинцем, колаборантом і зрадником України.

«Ви продовжуєте заробляти в Росії. Путін вас не чіпає. Він насміхається з вашої жадібності й клептоманії», – підкреслив парламентар.

Він заявив, що заводи чинного президента купують сировину у країни-агресора. «Гарант Конституції», каже Шевченко, спільно з кумом російського президента організували справжню монополію з продажу російського дизельного пального та скрапленого газу. Також за правління Порошенка в Україні не було конфісковано жодного російського підприємства. Водночас Кремль забрав усе українське майно на території окупованого Криму, зробивши виняток хіба що для судноремонтного заводу Президента, зазначив нардеп.

«Ви видаєте російському ФСБ патріотів у той час, як українські патріоти сидять у російських темницях. Ви розкрадаєте військовий бюджет у той час, як українці й волонтери все можливе віддають на фронт», – додав укропівець.

На переконання Шевченка, Президент Порошенко повинен відповісти за свої злочини перед законом.

«Народ вас ненавидить. А за все, що ви зробили й продовжуєте робити, відповідатимете перед народом України й за законом України. Ви, пане Порошенко, сидітимете в тюрмі, а все, що награбували, буде конфісковано на благо українського народу», - заявив він.

Зазначимо, що 20 вересня співробітники Служби безпеки України розпочали обшуки на території гірськолижного курорту Буковель. Слідчі дії відбувалися у приміщеннях дорожньої компанії «ПБС» та в особистих помешканнях співробітників підприємства.

За наявною інформацією, під час обшуків силовики виламували двері і брали в заручники працівників компанії. Паралельно слідчі дії проводилися у всіх фірмах, які мають стосунок до Олександра Шевченка.