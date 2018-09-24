Угорщина пригрозила вислати українського консула у відповідь на кроки Києва

Глава МЗС Угорщини відзначив, що події минулого тижня "зайшли занадто далеко" і переступили всі "писані і неписані правила міжнародного права і дипломатії".

Будапешт обіцяє аналогічні заходи, якщо Київ зважиться вислати угорського консула в Берегово.

Про це заявив у неділю перед відльотом на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Origo.

"Якщо українська сторона надішле консула Угорщини, це не залишиться без пропорційної відповіді з боку угорської сторони, але є надія, що цього можна уникнути", - зазначив Сійярто журналістам.

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Міністр підтвердив, що зустрінеться з українським колегою Клімкіним у Нью-Йорку, додавши, що останнім часом в Україні посилилися антиугорскі настрої. Він пов'язує це з підготовкою до проведення в Україні президентських і парламентських виборів.

Сійярто зазначив, що події минулого тижня "зайшли занадто далеко" і переступили всі "писані і неписані правила міжнародного права і дипломатії", оскільки українські спецслужби "провели спецоперацію в консульстві Угорщини, яка є членом НАТО".

"Подвійне громадянство поширене в Європі, і якщо Україна дійсно хоче рухатися в бік ЄС, вона не може ставити під сумнів такий інститут", - зазначив він.

Сійярто додав, що Угорщина і надалі буде вдаватися до кроків, які сповільнювати рух України в бік ЄС і НАТО.

Як повідомляв УНІАН, в мережі з'явилося відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини з проханням не повідомляти про це владі.

"Клянуся, що вважаю Угорщину своєю батьківщиною. Буду вірним громадянином, захищати і служити Угорщини. Хай допоможе мені Бог", - повторюють текст присяги нібито українці на тлі угорського прапора. Потім вони отримують інструкції від угорських дипломатів: "Приховуйте від державних структур України факт отримання угорського громадянства".

Після цієї процедури, як можна побачити на відео, нібито українців пригощають келихом шампанського на честь отримання угорського громадянства.

Раніше угорському дипломату вручили ноту з вимогою надати офіційні роз'яснення у зв'язку з рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого по Закарпаттю.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Україна неодноразово попереджала Угорщину і відреагує на видачу угорських паспортів громадянам України в Закарпатській області.