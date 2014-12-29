З палаючого порома Norman Atlantic врятовані 211 осіб

Частина людей вже відправлена на вертольотах в італійські лікарні. Про це повідомило грецьке державне телебачення "НЕРІТ", передає ТАСС.

За останніми даними, на поромі залишаються 256 осіб, яких поступово евакуюють. Всього на борту судна знаходилися 478 осіб.

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Протягом ночі три рази робилися спроби почати буксирувати паром до італійського узбережжя, але, як повідомляється, всі вони виявилися невдалими: лопалися троси. Через тимчасове поліпшення погодних умов Італійський центр порятунку пасажирів, який керує операцією з евакуації пасажирів порома, спробував реалізувати альтернативний план "Б", який полягає в масовій пересадці пасажирів і членів команди на італійський військовий корабель, який знаходиться поблизу, проте посилення вітру так і не дозволило зробити цього.



Грецька та італійська влада підтвердили інформацію про одного загиблого - громадянина Греції. Він стрибнув за борт, рятуючись від вогню. Також повідомляється про двох постраждалих.

Італійська сторона заявила, що операція з тушіння вогню на поромі завершена, однак грецька сторона офіційно підтверджує лише, що "пожежу локалізовано, вогонь узятий під контроль". На борт порома прибув медичний персонал для надання допомоги пасажирам.

У рятувальній операції беруть участь судно Берегової охорони Італії, 10 вантажних суден, вертольотоносець ВПС Італії. Працюють два італійських вертольота "Супер Пума" і один грецький рятувальний вертоліт.

Нагадаємо, пором Norman Atlantic загорівся вранці 28 грудня під час рейсу з грецького порту Патри в італійську Анкону. За попередніми даними, пожежа почалася на палубі, де знаходяться понад 200 автомобілів.

Як повідомлялося, на борту паромабыло до 500 осіб, з них - дві громадянки України. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українки евакуйовані.

Італійське видання Il Fatto Quotidiano опублікувала відеозапис з борту палаючого судна.