Міліція оголосила про проведення антитерористичних заходів в Одесі (відео)

В Одесі через загрозу терактів розпочато оперативно-профілактичне відпрацювання міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до городян начальника Головного управління МВС в Одеській області Івана Катеринчука.

«Через навислу над нами терористичну загрозу, правоохоронні органи починають оперативно-профілактичне відпрацювання міста. У зв'язку з цим, з метою контролю ситуації вулицями обласного центру спостерігатиметься значне пересування спеціального міліцейського та вантажного військового автотранспорту, екіпірованих людей з автоматичною зброєю», - йдеться у зверненні.

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Катеринчук зазначає, що законослухняним громадянам нічого побоюватися, оскільки «ці люди вийшли на вулиці, щоб захистити від терористичної загрози».

Начальник управління нагадав, що «тільки протягом останнього місяця на території міста сталося п'ять терактів, останній з яких забрав людське життя».

Під час несення служби співробітники міліції зупинятимуть і перевірятимуть підозрілих осіб, проводити огляд особистих речей. Правоохоронці сподіваються, що мешканці міста з розумінням поставляться до вимушених заходів і нададуть міліції всебічну підтримку і допомогу.

«Звертаюся до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти будь-яку інформацію, що стосується пересування невстановленої техніки і груп людей, оренди житла або тимчасового поселення незнайомих осіб, які ведуть прихований спосіб життя і викликають у вас підозру. Кожне повідомлення буде ретельно перевірено і вжито відповідних заходів реагування», - заявляє Катеринчук.

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Він зазначає, що всі правоохоронні органи регіону налаштовані на виявлення та затримання осіб, які «розгойдують ситуацію». Вже вилучено велику кількість зброї та боєприпасів, які могли бути використані проти мирного населення.

«Закликаю громадян у цей непростий для нас час до об'єднання, ми розраховуємо на вашу допомогу. Адже ніхто не поставить під сумнів той факт, що Одеса завжди була, є і залишиться містом толерантних і миролюбних людей», - заявляє Катеринчук.

Він також закликав керівників політичних сил, об'єднань і партій поки що утриматися від проведення різного роду масових заходів - протестних акцій, пікетів, мітингів. Начальник управління пояснює, що для охорони правопорядку в процесі проведення цих акцій міліції доведеться відволікати від основної роботи значні сили.

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Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Одесі о 4.30 на вулиці Сегедській пролунав вибух, у результаті якого загинув чоловік. Встановлено, що він пересувався, найімовірніше, переносячи в руках вибуховий пристрій. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони прилеглих шести житлових будинків. Потужність вибуху - еквівалент 1 кг тротилу. Вибухи аналогічної потужності відбулися в місті 10 грудня - підірвали приміщення в бізнес-центрі, в якому розташовувався громадський рух «Волонтерська сотня», що допомагає українським військовослужбовцям, а також 3 грудня - в центрі Одеси підірвали магазин «Патріот». 24 грудня стався вибух при проходженні вантажного поїзда в районі станції «Застава-1».