Онищенко заявив, що подає до суду на Порошенка за наклеп
Народний депутат України Олександр Онищенко заявив, що подає до суду позов до президента України Петра Порошенка за наклеп.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Подаю до суду на Порошенка за наклеп. Днями він назвав мене (під час інтерв'ю телеканалу CNN - УНІАН) злочинцем і сказав, що я маю понести покарання. Це він так відповів на запитання журналіста, а чи платив він, президент, депутатам гроші за голосування», - зазначив Онищенко.
При цьому Онищенко наголосив, що впевнений у високих шансах виграти суд. «Маса фактів, що підтверджують його злочини, багато свідків, з мандатами, натовпи охочих дати свідчення, десятки відкритих справ НАБУ за моїми викриттями. Плівки, записи, листування - що завгодно. Нуль реакції, тому що він і тут всіх корумпував. Двічі злочинець», - наголосив Онищенко.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2016 року Онищенко заявив, що передав спецслужбам США нібито компромат на Порошенка. Депутат стверджував, що протягом року записував свої бесіди з главою держави на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України в скупці за готівку голосів у Верховній Раді, що проходила через нього і кількох інших депутатів.
6 грудня було оприлюднено аудіозапис розмови Онищенка нібито з народним депутатом Олесем Довгим, де співрозмовники обговорюють схему звільнення від кримінальної відповідальності Онищенка. Довгий підтвердив, що двічі зустрічався з Онищенком за кордоном. Однак, за його словами, він просто переконував Онищенка співпрацювати зі слідством, компенсувавши нанесений бюджету країни збиток.
9 лютого 2017 року Онищенко через ЗМІ оприлюднив другу частину записів розмов нібито українських високопосадовців. Він стверджував, що в записах звучить голос колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Запис опубліковано виданням "Страна". Як стверджував Онищенко, Мартиненко виступив черговим посередником у переговорах між ним і президентом.
18 квітня 2018 року в ефірі одного з телеканалів Онищенко оприлюднив частину запису розмови, як він стверджував, за участю Порошенка щодо екс-міністра екології Миколи Злочевського. В Адміністрації президента назвали записи, оприлюднені Онищенком, фейком.
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Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN назвав неправдою звинувачення екс-глави департаменту фінконтроля Національного агентства із запобіганню корупції (НАЗК) Ганни Соломатіної про втручання влади України у роботу агентства і заявив, що НАЗК є незалежним органом. Коли ведучий спробував запитати про заяви Онищенка, який стверджував, що президент України змушував його домовлятися за гроші з народними депутатами про голосування за законопроекти, Порошенко перебив його словами: «Онищенко - злочинець». «Він повинен приїхати в Україну і дати свідчення в суді і відповідати за свій злочин, тому що він має дуже серйозне звинувачення в корупції», - сказав президент.
Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Він підозрюється в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобування і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ «Укргазвидобування». Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.