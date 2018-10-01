Онищенко заявив, що подає до суду на Порошенка за наклеп

Онищенко впевнений у високих шансах виграти суд.

Народний депутат України Олександр Онищенко заявив, що подає до суду позов до президента України Петра Порошенка за наклеп.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Подаю до суду на Порошенка за наклеп. Днями він назвав мене (під час інтерв'ю телеканалу CNN - УНІАН) злочинцем і сказав, що я маю понести покарання. Це він так відповів на запитання журналіста, а чи платив він, президент, депутатам гроші за голосування», - зазначив Онищенко.

При цьому Онищенко наголосив, що впевнений у високих шансах виграти суд. «Маса фактів, що підтверджують його злочини, багато свідків, з мандатами, натовпи охочих дати свідчення, десятки відкритих справ НАБУ за моїми викриттями. Плівки, записи, листування - що завгодно. Нуль реакції, тому що він і тут всіх корумпував. Двічі злочинець», - наголосив Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2016 року Онищенко заявив, що передав спецслужбам США нібито компромат на Порошенка. Депутат стверджував, що протягом року записував свої бесіди з главою держави на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України в скупці за готівку голосів у Верховній Раді, що проходила через нього і кількох інших депутатів.

6 грудня було оприлюднено аудіозапис розмови Онищенка нібито з народним депутатом Олесем Довгим, де співрозмовники обговорюють схему звільнення від кримінальної відповідальності Онищенка. Довгий підтвердив, що двічі зустрічався з Онищенком за кордоном. Однак, за його словами, він просто переконував Онищенка співпрацювати зі слідством, компенсувавши нанесений бюджету країни збиток.

9 лютого 2017 року Онищенко через ЗМІ оприлюднив другу частину записів розмов нібито українських високопосадовців. Він стверджував, що в записах звучить голос колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Запис опубліковано виданням "Страна". Як стверджував Онищенко, Мартиненко виступив черговим посередником у переговорах між ним і президентом.

18 квітня 2018 року в ефірі одного з телеканалів Онищенко оприлюднив частину запису розмови, як він стверджував, за участю Порошенка щодо екс-міністра екології Миколи Злочевського. В Адміністрації президента назвали записи, оприлюднені Онищенком, фейком.

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Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN назвав неправдою звинувачення екс-глави департаменту фінконтроля Національного агентства із запобіганню корупції (НАЗК) Ганни Соломатіної про втручання влади України у роботу агентства і заявив, що НАЗК є незалежним органом. Коли ведучий спробував запитати про заяви Онищенка, який стверджував, що президент України змушував його домовлятися за гроші з народними депутатами про голосування за законопроекти, Порошенко перебив його словами: «Онищенко - злочинець». «Він повинен приїхати в Україну і дати свідчення в суді і відповідати за свій злочин, тому що він має дуже серйозне звинувачення в корупції», - сказав президент.

Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 3 млрд грн. Він підозрюється в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобування і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ «Укргазвидобування». Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності, а також проголосувала за затримання і арешт. Але до цього Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.