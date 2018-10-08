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Депутатів правлячої в Італії проросійської партії запросили побачити на власні очі наслідки агресії РФ на Донбасі

11:21, 08 жовтня 2018
Політика
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Посол України в Італії запросив депутатів правлячої партії «Ліга» відвідати Донбас / фото facebook.com/ItalyMFA.it

Посол України в Італії Євген Перелигін провів зустріч з керівником групи депутатів правлячої партії «Ліга» у комітеті у закордонних справах Палати депутатів Паоло Форментіні, яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією Кремля "Єдина Росія", та запросив відвідати схід України для ознайомлення із наслідками російської агресії.

Як повідомляє Посольство України в Італії у Facebook, під час розмови порушувались питання майбутніх заходів в рамках міжпарламентської співпраці.

Зокрема, український дипломат запросив депутатів партії «Ліга» та членів парламентського комітету здійснити візит на схід України, щоб особисто переконатися у жахливих наслідках російської агресії на Донбасі.

"Своєю чергою, Форментіні поінформував посла, що в партії уважно ознайомились із останнім інтерв'ю президента України Петра Порошенка провідній газеті La Repubblica, налаштовані на всіляку підтримку імплементації Мінських домовленостей та пообіцяв найближчим часом вивчити питання майбутніх візитів депутатів в Україну", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що хотів би показати віце-прем'єр-міністру, міністру внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні наслідки дій російських окупаційних військ на Донбасі.

20 липня Сальвіні в інтерв'ю американському виданню The Washington Post назвав окупацію Криму Росією у 2014 році законною, а Революцію гідності в Україні - "псевдореволюцією". Також він виступив за скасування санкцій проти РФ.

Відомо, що Сальвіні є представником партії "Ліга" (колишня назва "Ліга Півночі"), яку підозрюють у тісних зв'язках з керівною партією президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія", і зокрема, в отриманні фінансування. Водночас Сальвіні заперечує, що його партія фінансується російськими грішми.

"Це фальшиві новини. Ми судимося з тими, хто повідомляє про це. Це неправда. Ми ніколи не брали жодного євро, жодного рубля або жодного долара", - стверджує Сальвіні.

28 серпня посол України в Італії Євген Перелигін підтвердив, що новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, якого на цю посаду висунули проросійські популістські партії «Рух п'яти зірок» і «Ліга», має намір блокувати рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. За словами посла, грудень має стати вирішальним стосовно можливого блокування Італією рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ.

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Теги: #Італія#Україна