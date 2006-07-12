В Україні може з`явитися ”територія, вільна від Януковича”

Івано-Франківська громадська організація "Студентське братство" вимагає оголосити Прикарпаття «територією, вільною від ЯНУКОВИЧА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі «Студентського братства» до голови Івано-Франківської обласної ради Ігоря ОЛІЙНИКА, в якому висловлюється їхня позицію з приводу політичної ситуації в державі.

«Івано-Франківська громадська організація «Студентське Братство» звертається до Вас з пропозицією скликання позачергової сесії депутатів Івано-Франківської обласної ради, зважаючи на обурливу ситуацію в країні та з метою обговорення становища, в якому опинились демократично налаштовані сили. – йдеться у документі. - Ми висловлюємо різкий протест проти штучних коаліцій та хвилі «блакитного» реваншу, яка прокотилась країною. Вважаємо за необхідне наголосити, що не коритимемося «комуно-олігархічній» коаліції на чолі з людиною, яка не дбає про народ та його майбутнє”.

Автори листа вимагають від депутатів Івано-Франківської обласної ради, як «виразників волі народу та захисників демократії, оголосити Івано-Франківську область «територією, вільною від ЯНУКОВИЧА», і не дати «блакитно-біло-червоним» знищити паростки демократії та надії нації на гідне майбутнє».