Регламентний комітет визнав законним подання ГПУ на Вілкула і направив висновок в Раду

Комітет взяв до уваги, що генпрокурор проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться в епізоді подання щодо Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату.

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту і організації роботи парламенту визнав законним подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула та направив свій висновок парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник зазначив, що у висновку йтиметься, що комітет вважає законним подання.

«У висновку детально опишемо весь хід обговорення, а також ті застереження, які мали місце щодо якості цього подання», - сказав він.

Окремо наголошуватиметься, що комітет взяв до уваги, що генеральний прокурор в рамках кримінального провадження проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться у епізоді подання щодо Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату. «Що стосується земель підприємства «Арт ленд», то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, не базуються на свідченнях, які були здобуті в незаконний спосіб», - зазначив Пинзеник.

Так, він констатував, що до подання є зауваження, які будуть описані, і парламенту буде запропоновано конкретний висновок.