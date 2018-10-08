Російські спецслужби завербували екс-перекладача прем’єра Єжова у Санкт-Петербурзі — прокурор

Прокурор заявив, що в 2015 році Єжов регулярно літав до Санкт-Петербурга.

Російські спецслужби завербували колишнього перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова, якому інкримінують державну зраду, у Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Ігор Кринін заявив на засіданні Голосіївського районного суду міста Києва.

Він повідомив, що, за даними слідства, Єжов літав до Санкт-Петербурга впродовж літа-зими 2015 року, в кінці 2015 року - до Мінська, також були два польоти до Мінська в 2017 році. За словами прокурора, з Єжовим літала його дружина.

Кринін додав, що польоти свідчать про те, що Єжов був завербований російськими спецслужбами саме в Санкт-Петербурзі.

У свою чергу адвокат Єжова Валентин Рибін зауважив, що ці польоти не можуть бути доказом того, що його підзахисного завербували. Він також додав, що в матеріалах справи є інформація про польоти до Мінська і Санкт-Петербурга з території України.

Він наголосив, що ніщо не заважало його підзахисному здійснювати такі польоти з третіх країн, коли він перебував за межами України.

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Довідка УНІАН. 20 грудня 2017 року Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.

Єжов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

3 вересня Голосіївський райсуд Києва продовжив до 1 листопада дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Єжова.