Чинний нардеп мав очолити "Бесарабську народну республіку" у 2015 році - голова СБУ

Лідером "Бесарабської народної ради" три роки тому мав стати чинний на той час депутат Верховної Ради України, він і сьогодні є нардепом.

Лідером "Бесарабської народної республіки" у 2015 році мав стати чинний депутат Верховної Ради України.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак в рамках виступу на "Ukrainian week in London", повідомляє телеканал "Прямий".

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"Ми змушені були в квітні 2015 року взяти нашу броне-групу, наш спецназ і слідчих і вночі зробити 700 кілометровий марш з Краматорська до Одеси. Щоб потім провести одночасно величезну кількість обшуків, затримань вилучення вибухівки і таке інше. Планувалось підірвати міст через Дністровський лиман також через Дністер і оголосити про створення Бесарабської народної ради", - повідомив Грицак.

Він відзначив, що лідером "Бесарабської народної ради" мав стати чинний депутат Верховної Ради України, він і сьогодні є депутатом.

"Підірвавши ці два мости, Південна Бесарабія була би відрізаною від основної частини України і потім з території Придністров'я мали зайти так звані зелені чоловічки. Там дислокуються тисячі російських солдатів та офіцерів. Планувалось створити Бесарабську народну раду і звідти розвинути свій наступ "Русской весны" в надрах Молдови, Румунії. Ми поламали ці плани. Про це мало хто знає, але це наша робота", - відзначив Грицак.

Відео: Телеканал Прямий

Голова СБУ не назвав імені кандидата на посаду "голови Бессарабської народної ради", однак за словами народного депутата Мустафи Найєма, цим депутатом є представник парламентської групи "Відродження" Віталій Барвіненко.

"Якщо прізвище цього депутата не готовий назвати голова СБУ, це можу зробити я. Це член парламентської групи "Відродження" та правоохоронного комітету Віталій Барвіненко", - йдеться в повідомленні.

Сам Віталій Барвіненко, коментуючи звинувачення на своїй сторінці в Facebook заявив, що вони є "нічим не обґрунтованими вигадками нардепа Мустафи Найєма".

"Я ніколи не мав відношення до будь-яких сепаратистських рухів у будь-якій частині України. Депутатська група "Партія "Відродження", до якої я входжу в Верховній Раді, завжди засуджувала сепаратизм і розкол країни. Ми регулярно підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на мир, і далі будемо робити все від нас залежне для відновлення миру в Україні ", - заявив Барвіненко.

Нагадаємо, навесні 2015 року СБУ викрила і заблокувала в Одесі масштабну сепаратистську мережу. Протиправний сценарій вдалося зірвати на етапі його підготовки. Цей сценарій об`єднував кілька антиукраїнських проектів - створення фейкової «одеської народної республіки», розкрутка неіснуючих так званих «народної ради Бесарабії», «Порто-Франко» тощо.

У червні того ж року в СБУ повідомили, що в Одеській області спецслужби Росії інспірували спробу поширення фейкового сепаратистського руху "Народна рада Бессарабії".