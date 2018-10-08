Президент ПАРЄ висловилася за підтримання діалогу з Росією

За словами Морі-Паск'є, необхідно обговорення щодо внесення можливих змін в процедури і правила ПАРЄ, що можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск'є висловилася за підтримання конструктивного, відвертого і відкритого діалогу з депутатами Російської Федерації.

Про це президент ПАРЄ сказала, відкриваючи осінню сесію Асамблеї у Страсбурзі, яка триватиме на цьому тижні 8-12 жовтня.

Вона заявила, що на осінній сесії значною мірою переважатимуть питання щодо "імовірних змін наших процедурних норм".

За її словами, йдеться про те, чи правила та процедури ПАРЄ "виконують свої процедури ефективно", чи скоріше вони мають "відповідати новим реаліям в плані свого посилення".

"З політичної точки зору... питання того, потрібно чи ні, аби наші правила були змінені, зумовлене певним баченням між нашими членами. Оскільки це тісно пов'язано з іншим питанням, а саме з важливістю для усіх делегацій мати можливість брати участь у роботі Асамблеї, я вважаю, що ці два питання треба розглядати окремо", - заявила вона.

"Оскільки це стосується правил, метою нашого перегляду є посилення і консолідація наших механізмів і методів роботи для того, щоби Асамблея повністю відігравала свою роль статутного органу, політичного форуму для діалогу, і охоронця цінностей і стандартів, які відстоює наша організація", - сказала Морі-Паск'є.

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Вона підкреслила, що Асамблея "потребує правил і процедур, які застосовуються до усіх країн в усіх ситуаціях".

Морі-Паск'є зауважила, що відносини Асамблеї з депутатами російського парламенту є політичним питанням. "У цьому зв'язку лише три тижні тому я мала розмови з декількома російськими парламентарями та спікером Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко в рамках другого жіночого форуму Євразії, на якому я представляла Парламентську асамблею. Ми маємо брати участь у конструктивному, відвертому і відкритому діалозі, беручи до уваги цінності, які нас єднають у Раді Європи, і багаточисельні резолюції Асамблеї, але також і потребу пошуку реальних рішень до існуючих розбіжностей", - заявила Морі-Паск'є.

Вона уточнила, що необхідно забезпечити збереження і стійкість існування європейської конвенції із захисту прав людини, як загальноєвропейського механізму з захисту прав людини усіх осіб, що живуть на європейському континенті.

Крім того, вона наголосила, що з інституційної точки зору, у поточній складній ситуації та з врахуванням теперішніх розбіжностей, важливо зосереджувати увагу на інтересах Асамблеї. "Ми маємо відкласти наші особисті, партійні, національні політичні інтереси в сторону, і зосередити нашу увагу на тому, що нас об'єднує, а саме збереження нашої системи захисту прав людини, і забезпечити, щоби вона функціонувала ефективно", - заявила Морі-Паск'є.

На її переконання, "необхідно прагнути добитися консенсусу, що неодмінно веде до пошуку компромісу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідацію санкцій на вимогу РФ.

Раніше Ар'єв заявив, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.