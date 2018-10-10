Atlantic Council: Вакарчук неготовий бути новим лідером для України

Поки рок-зірка морочить голову виборцям вже більш ніж півроку і робить порожні заяви, інші політики можуть позбавити його будь-яких політичних шансів.

Впродовж останніх місяців політичні оглядачі й прості українці сперечалися, чи буде їхня улюблена рок-зірка Святослав Вакарчук балотуватися в президенти у 2019 році. Його ім’я дуже відоме по всій країні.

Більше того, він один з небагатьох налаштованих на реформи кандидатів, які могли б об’єднати роздроблену українську опозицію. Про це у своїй статті пише експерт Atlantic Council і старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики Мелінда Харінг.

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Вона нагадує, що український співак проходив навчання за 10-місячною програмою Ukrainian Emerging Leaders у Стенфорді, відвідуючи лекції й проживаючи в Каліфорнії впродовж майже всього минулого академічного року. Нещодавно Вакарчук з’явився на саміті YES у Києві. Харінг зізнається, що його виступ її «не вразив».

«Під час інтерв’ю, яке проводив ведучий програми HardTalk Стівен Сакур, коментарі Вакарчука були незосереджені й неготові для прайм-тайму. Я ще й зауважила, що він не був належне вдягнений», - йдеться в статті.

Під час перерви на каву на саміті в Києві Вакарчук був «чарівним, але не більше». Він пообіцяв Харінг дати інтерв’ю, хоча в Стенфорді він не хотів говорити під запис попри те, що вона обіцяла не ставити небажані запитання.

«В даний момент його кандидатура стає фарсом. Він розводить порожні балачки вже більше шести місяців. Хоча він добре грає словами, віддаючи перевагу терміну «державний діяч» замість «політик», варто зауважити, що державні діячі переконливі», - пише Харінг.

2 жовтня в Пало-Альто український рок-співак сказав новим друзям у Стенфорді й натовпу зі 120 людей, більшість з яких були представниками української діаспори, що він хоче, щоб його нові друзі й такі як вони керували Україною. Адже йому осточортіли старі підходи. Але більшість його коротких тез, записаних на iPhone, були грандіозними й порожніми. Їх можна було насмикати з книги «Лідерство для чайників». Приміром, теза про необхідність мати товсту шкіру. Більшість оглядачів сумніваються, що цю мудрість сповідує сам Вакарчук. Зрештою, рок-зірки не славляться витривалістю. А під час конференції YES його змусили підвищити голос навіть базові питання.

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Вакарчуку пішло б на користь, якби він говорив про конкретні політичні проблеми й почав це робити навіть у США. Він так робить під час друкованих інтерв’ю, але публічно співак віддає перевагу розмитим поняттям.

Деякі інсайдери думають, що Вакарчук міг би стати «кулькою випробування для президентства», тобто увібрати весь кисень передвиборчого періоду, не лишивши простору для маневрів іншим націленим на реформи кандидатам з менш гучними іменами. Але це, на думку Харінг, виявилося не так.

«Вакарчук не серйозний і, як на мене, не становить ніякого випробування для нинішньої еліти», - йдеться в статті.

Автор також зауважує, що деякі політичні сили, які заявляють про бажання проводити реформи в Україні, такі як «Самопоміч» і «Демальянс», говорять про об’єднання сил. Тож Вакарчуку краще вступити в гру зараз, інакше він втратить свій шанс.