Німеччина зробить все для підтримки України - Меркель

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ ФРН у Twitter.

"Канцлер Меркель після розмови з прем'єр-міністром Яценюком: Німеччина зробить все для підтримки України на її шляху розвитку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, у Берліні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і канцлер Німеччини Меркель обговорили питання безпеки України та Європи. Меркель вважає, що санкції проти Росії будуть скасовані в тому разі, якщо будуть усунені причини, через які вони були запроваджені.