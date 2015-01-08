Німеччина зробить все для підтримки України - Меркель
17:49, 08 січня 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Німеччина зробить все для підтримки України.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ ФРН у Twitter.
"Канцлер Меркель після розмови з прем'єр-міністром Яценюком: Німеччина зробить все для підтримки України на її шляху розвитку", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, у Берліні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і канцлер Німеччини Меркель обговорили питання безпеки України та Європи. Меркель вважає, що санкції проти Росії будуть скасовані в тому разі, якщо будуть усунені причини, через які вони були запроваджені.
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