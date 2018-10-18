У Раді закликали не поширювати фейки щодо Кодексу з процедур банкрутства

За словами Андрія Іванчука, вже почали поширюватися спекуляції про те, що людину нібито "можуть виселити з її домівки чи все забрати".

Навколо ухваленого сьогодні в цілому Кодексу з процедур банкрутства почали ширитися фейки та спекуляції, які абсолютно не відповідають дійсності та вводять в оману суспільство.

Про це заявив співавтор кодексу, Голова Комітету з питань економічної політики, заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук в інтерв’ю журналістам, передає прес-служба фракції.

Він зазначив, що остаточний текст Кодексу, який складається з чотирьох книг на 750 сторінок, з усіма правками, що були внесені під час другого читання, з’явиться на сайті Верховної Ради орієнтовно через тиждень. Тому велика кількість коментарів, які з’являються зараз в інформаційному середовищі від різного роду експертів, є часто недостовірними, викривленими чи відверто маніпулятивними.

"Тому я би попросив утриматися від введення в оману– засобів масової інформації та суспільства, тому що ми дуже багато під час розгляду у другому читанні в законопроекті змінили", - заявив Андрій Іванчук.

Так, співавтор Кодексу повідомив, що, наприклад, у книзі Кодексу про банкрутство юридичних осіб дуже суттєво скорочені терміни, спрощені процедури, врегульовано багато розбіжностей, які були в чинному українському законодавстві.

По-друге, у третій книзі про самоврядування арбітражних керуючих, за його словами, були внесені безпрецедентні положення, наприклад про те, що в Україні буде діяти одна самоврядна організація і самі арбітражні керуючі, які всі будуть членами цієї самоврядної організації, зроблять для себе кодекс етики та професійності.

"Тобто ми отримаємо професіоналізм, чесність в роботі арбітражних керуючих", - підкреслив Андрій Іванчук.

Четверта книга регулює банкрутство фізичних осіб, чого раніше, як наголосив Іванчук, взагалі не було в українському законодавстві.

"Найголовніше, що я хотів би повідомити: тільки боржник, тільки фізична особа зі своєї власної волі зможе розпочати процедуру банкрутства фізичної особи. Жоден кредитор не може і не буде мати права почати цю процедуру. Виключно тільки боржник. Якщо він захоче очиститися від кредитної історії, він зможе цим інструментом скористатися", - розповів народний депутат.

Крім того, за словами Андрія Іванчука, вже почали поширюватися спекуляції про те, що людину нібито "можуть виселити з її домівки чи все забрати".

"Це абсолютна нісенітниця! В кінцевому тексті законопроекту ви побачите, що ми захистили фізичних осіб і в плані необхідного житла для забезпечення власних потреб та членів сім’ї тощо", - заявив Голова Комітету з питань економічної політики.

Так само в Кодексі чітко визначено поняття "наближених осіб" та врегульоване питання погашення боржниками їх заборгованості перед кредиторами.

"Кредитори бояться, що ми дамо уникнути погашення зобов’язань. Цього не буде! Будуть дуже якісні європейські механізми, які будуть забезпечувати і права кредиторів", - наголосив Іванчук.

За словами голови Комітету, так само з’явилися величезні спекуляції навколо питання валюти у Кодексі.

"Ми це теж передбачили. Коли починається процедура (банкрутства) ніяких валютних ризиків не буде. Це все буде переводитися на момент оформлення цих договорів і початку процедур в національній валюті – гривні", - підкреслив автор.

Голова Комітету з питань економічної політики закликав усіх ґрунтувати свої коментарі виключно на кінцевому варіанті тексту ухваленого закону і не вдаватися до спекуляцій.

"Тому що все, що зараз відбувається в інформаційному просторі, чесно, не то що смішно, це образливо, тому що всього того там немає. Люди непрофесійно коментують якісь речі, лякають людей", - зазначив він.

"Я всіх вітаю з перемогою! Україна отримала надзвичайно важливий закон, надзвичайно важливу реформу. І у наступному році ми отримаємо офіційне рішення Світового банку і Україна отримає своє достойне місце в рейтингу Світового банку "Легкості ведення бізнесу", - підсумував Андрій Іванчук.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому прогресивний та реформаторський законопроект – Кодекс з процедур банкрутства (№ 8060), який покращить позицію України у рейтингу Світового банку Doing business на 10 позицій, а рейтингу відновлення платоспроможності на 100 позицій.