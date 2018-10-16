На арсеналі біля Ічні досі лунають поодинокі вибухи

Максимальну кількість вибухів зафіксовано у період з 14:00 до 15:00.

На Чернігівщині на військовому арсеналі поблизу Ічні лунають поодинокі вибухи, до гасіння осередків тління залучені наземні сили.

Про це повідомили у прес-службі Чернігівської ОДА, посилаючись на інформацію, оприлюднену сьогодні під час засідання оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

Згідно з інформацією, у період з 15:00 до 16:00 зафіксовано один вибух. Максимальну кількість вибухів зафіксовано у період з 14:00 до 15:00 – три вибухи.

Протягом 16 жовтня авіація ДСНС знаходилася у готовності до гасіння, але станом на 17 год. 30 хв. скиди води не здійснювалися.

Для цілей пожежогасіння об’єктів на технічній території арсеналу залучено пожежний потяг, до якого додатково приєднано цистерну з водою об’ємом 60 куб. м (за добу злито 180 т води, з початку залучення – 540 т). Потяг здійснює чергування на станції Прилуки.

Пожежно-рятувальними підрозділами організовано безперебійну заправку водою пожежних танків, станом на 17 год. 30 хв. 16 жовтня здійснено 26 заправок (234 т води). Усього з початку робіт проведено 153 заправки (1377 т води).

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Крім того, здійснювалося наповнення пожежного водоймища (об'ємом 200 м. куб.) за допомогою пожежної насосної станції.

Організовано чергування 8 пожежно-рятувальних розрахунків для забезпечення оперативного реагування на пожежі у селищі Дружба та на адміністративній території арсеналу. Протягом 16 жовтня пожежно-рятувальні підрозділи 3 рази залучалися на гасіння пожеж настилу в лісі та сухої трави окремими осередками на загальній площі 0,55 га поблизу смт Дружба.

На місці події виконують завдання з очищення території від вибухонебезпечних предметів піротехнічні підрозділи ДСНС України. З початку проведення робіт забезпечено реагування на 259 заявок від населення, вилучено 2289 вибухонебезпечних предметів (за добу відпрацьовано 6 заявок та вилучено 254 вибухонебезпечних предмети, переважна більшість робіт проводилась у 10-ти кілометровій зоні).

Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад 700 осіб та 150 одиниць техніки.

Без газопостачання залишаються 552 абоненти у м. Ічня. До робіт з підключення газопостачання були залучені 104 особи та 13 одиниць техніки від структурних підрозділів ПАТ «Чернігівгаз».

Інші об'єкти життєзабезпечення Ічнянського району (електропостачання, стаціонарний телефонний зв'язок водопостачання та водовідведення) працюють у штатному режимі. В евакуаційних пунктах залишаються 83 людей, у тому числі 11 дітей.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Наразі проводиться операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу України.