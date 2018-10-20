Ягланд поклав на Росію відповідальність за теракт в Керчі

За словами Генерального секретаря Ради Європи, країна-окупант відповідальна за всі порушення прав людини на окупованих територіях України.

Російська Федерація несе відповідальність за масову загибель людей в політехнічному коледжі Керчі в окупованому Криму.

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Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, про це заявив Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.

За словами Ягланда, країна-окупант відповідальна за всі порушення прав людини на окупованих територіях України.

"Рада Європи визнає, що ситуація в анексованому Криму повністю контролюється Росією", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, студент 4-го курсу цього коледжу відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

Підконтрольна Росії влада міста повідомила, що в результаті трагедії загинула 21 людина.

СК РФ відкрив кримінальну справу, порушену за статтею «Теракт». Пізніше її перекваліфікували на статтю «Масове вбивство».

Українська прокуратура кваліфікує напад як терористичний акт.