Напередодні обіцяної зустрічі в Астані Європарламент ухвалить нову резолюцію щодо України

Європейський парламент обговорить ситуацію в Україні з подальшим голосуванням відповідної резолюції.

Як передає власний кореспондент УНІАН, у середу, 14 січня, в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту з доповіддю щодо ситуації в Україні виступить верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Федеріка Могеріні. Після цього відбудеться широке обговорення.

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За результатами дискусії Європейський парламент має ухвалити резолюцію, голосування щодо якої відбудеться у четвер, 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Росія, Німеччина та Франція обговорюють ймовірність проведення в Астані зустрічі у «нормандському форматі».

Наступна зустріч міністрів у «нормандському форматі» відбудеться у Берліні сьогодні, 12 січня.

5 січня Франція і Німеччина поставили під сумнів, що чотиристороння зустріч щодо врегулювання конфлікту в України відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану. Ці заяви прозвучали в той час, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Берліні, щоб обговорити зусилля щодо припинення конфлікту на Донбасі.

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Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Після цього у адміністрації президента Казахстану підтвердили готовність провести зустріч у «нормандському форматі».