Керрі й Лавров обговорили ситуацію в Україні і на Близькому Сході

Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Росії, інформує радіо "Свобода". «1 січня з американської ініціативи відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова та державного секретаря США Джона Керрі. Поряд з обміном новорічними привітаннями керівники зовнішньополітичних відомств розглянули стан справ у палестино-ізраїльському врегулюванні. Обговорювалися також ситуація щодо Сирії, кризи в Україні і деякі питання двосторонніх відносин між Росією і США», – мовиться у повідомленні.

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Більше подробить російське зовнішньополітичне відомство не надає.

Американська сторона наразі не повідомляє про цю розмову.

Відносини між Росією та США погіршилися після анексії Росією українського Криму.