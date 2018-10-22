Помісна церква в Україні: скільки церков увійде і хто її очолить

Зірвати процес об'єднання українських церков вже неможливо, адже для нього створена міцна канонічна база.

Головним фактором ризику для об'єднавчого процесу церков в Україні є спроба зовнішнього втручання та впливу на окремих його учасників для того, щоб цей процес зірвати або загальмувати.

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Про це заявив архієпископ, речник УПЦ КП Євстратій Зоря, передає Главред. "Мені здається логічним і правильним такий підхід до продовження об'єднавчого процесу, який виключить його залежність від категоричних деструктивних дій", - зазначив він.

За його словами, церковне єднання є добровільним, а не примусовим процесом. "І якщо хтось, особливо під надуманим або спровокованим зовнішніми силами приводом відмовляється від участі в ньому або намагається його заблокувати, то, на мою думку, об'єднавчий процес повинен рухатися далі, а така особа чи особи не повинні стати нездоланною перешкодою", - сказав Зоря.

Архиєпископ висловив думку, що зусилля і кроки, які вже зроблені і українськими церквами, і українською державою, і Вселенським патріархатом на шляху до єдності, настільки значні і цінні, що ніхто з відповідальних осіб не допустить спроб зробити цей процес чиїмось заручником.

"Зірвати процес об'єднання вже неможливо. Адже для нього створена міцна канонічна база, і на довершення є сильна воля як в Україні, так і з боку Вселенського патріархату", - підкреслив речник УПЦ КП, додавши при цьому, що спроби перешкодити цьому процесу будуть, і кінцевими "ініціаторами таких спроб є московські сили як за кордоном, так і тут, в Україні". "Тому наше спільне завдання - і церков, і держави, і суспільства в цілому - не допустити того, щоб вони мали хоча б найменший успіх", - сказав Зоря.

За його словами, в даний час відомо про приблизно десятьох єпископів Московського патріархату, які підтримують об'єднавчий процес, а скільки візьме участь в об'єднавчому соборі, буде зрозуміло в процесі його безпосередньої підготовки. Зоря прогнозує, що з часом, вже після отримання Томосу, більшість тих, хто зараз в Московському патріархаті, увійдуть до об'єднання з Українською церквою. "За моїми прогнозами, це буде продовжуватися кілька років, і в результаті не менше двох третин тих, хто є в МП, увійдуть в Українську церкву", - сказав він.

Крім цього, Зоря сказав, що предстоятеля Єдиної церкви обере об'єднавчий Собор, однак досі жодної кандидатури, крім "кандидатури патріарха Філарета, якого ми, як єпископи Київського патріархату будемо висувати і підтримувати як патріарха Єдиної церкви, ніхто не озвучував". Тому, зазначив Зоря, гіпотетично можна сказати, що Собор може обрати будь-якого гідного ієрарха з числа українських архієреїв, які візьмуть у ньому участь.

"Якщо говорити про можливість обрання митрополита Онуфрія, то треба відзначити, що до цього часу він ніяк не виявляв бажання бути учасником об'єднавчого процесу. Тому питання, чи може він очолити Єдину помісну церкву - чисто риторичне", - розповів архієпископ.

Також Зоря зазначив, що ідея поставити вже автокефальну церкву в фарватер Московської патріархії як спосіб запобігти російським провокаціям, то, по суті, це нічим не краще, ніж пропозиції російського міністра Лаврова щодо федералізації України або автономного статусу окупованого Донбасу.

"Наше завдання - робити все для того, щоб Єдина помісна УПЦ в майбутньому жодним чином не перебувала під впливом Москви. Нашим природним союзником і тим Всеправославним центром, на який ми орієнтувалися і будемо орієнтуватися, є і буде Вселенський патріархат. А з Московським патріархатом ми хотіли б мати такі ж відносини, як і з усіма іншими помісними церквами, які виключають можливість підпорядкування Москві або слідування її політичним інтересам", - підсумував Євстратій Зоря.