Клімкін: РФ значно збільшить зусилля з дестабілізації ситуації на Закарпатті у зв'язку з автокефалією

Глава МЗС закликав угорську меншину на Закарпатті зберігати пильність.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Російська Федерація в десятки разів збільшить зусилля з дестабілізації ситуації у Закарпатській області у зв'язку з очікуваним рішенням Синоду Константинопольської церкви і Вселенським патріархом Варфоломієм про надання Томосу на створення єдиної помісної православної церкви в Україні.

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Про це глава МЗС сказав на прес-конференції в Ужгороді, що транслювалася у соціальній мережі Facebook ужгородським прес-клубом, після зустрічі з представниками угорської меншини Закарпаття.

"Одним з моїх звернень до угорських друзів було дуже просте - Росія зараз з прийняттям рішення про автокефалію української церкви збільшить свої зусилля щодо дестабілізації ситуації тут не в два, не в три рази, а напевно в десятки разів. Тобто пильнуйте, будьте сконцентрованими і намагайтеся не розкручувати емоції там, де це сприяє Росії", - наголосив Клімкін.

"І до речі, навіть в цій дискусії багато хто казав, що те, що відбулося, воно насправді дуже сприяє Росії", - заявив Клімкін.

За його словами, представники угорської меншини розуміють, що ситуація, яка виникла в українсько-угорських відносинах через закон про освіту, вигідна для РФ.

"Навіть представники угорської громади говорили про це на сьогоднішній нашій зустрічі, розуміючи, що сьогоднішня ситуація, вона шкодить 100% угорцям, шкодить Україні, але вигідна Росії. Що всім зрозуміло, яким чином відбувалися останні провокації. Одна провокація була зорганізована з Придністров'я безпосередньо, інша провокація була зорганізована польськими правими, і зрозуміло, хто ними керував", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

12 жовтня в УПЦ КП закликали єпископат, духовенство та вірян УАПЦ та УПЦ МП розпочати підготовку до об’єднавчого собору.