Яценюк: Мир - це те, що потрібно Україні і всій Європі

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Зокрема глава уряду сказав, що «я хочу внести повну ясність: збройні сили України ніколи не порушують цю угоду (мінську - УНІАН). Їм дозволено відкривати вогонь тільки для самозахисту. Але вони це робили виключно у випадках, коли російські сили вели тривалі обстріли, включаючи і обстріли мирного населення...».

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Говорячи про врегулювання ситуації, прем`єр-міністр підкреслив, що «мова ж іде не тільки про Україну. Це глобальний виклик і загроза всій Європі. Чим вище рівень безпеки в Україні, тим вище він і у всій Європі. Адже що відбувається: ми всі зіткнулися з небезпекою тероризму. Навіть багато хто з тих, хто воює проти сил АТО в Донецьку і Луганську, пройшли підготовку в різних частинах світу. У Чечні, наприклад. Це надзвичайно небезпечно», а також зазначив, що головне це мінські угоди.

«Це єдине рішення, на якому стоять відбитки пальців Росії. Тому ми закликаємо Російську Федерацію реалізувати цю угоду. Якщо вони почнуть її виконувати, ми зможемо прокласти шлях до реальної деескалації і реального світу. Адже мир - це те, що потрібно Україні і всій Європі», - підкреслив Яценюк.