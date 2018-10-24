Третина українців допускають посилення тиску ЄС на Київ в питанні реформ – опитування

На думку 6,4% опитаних, «Україні вже ніхто не допоможе».

28% опитаних українців вважають, що Європейський Союз може більше тиснути на українську владу в питанні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах соціологічного дослідження, які були презентовані Центром «Нова Європа» на прес-конференції у Києві.

Читайте такожМогеріні: ЄС не визнає окупацію Криму - кордони держав силоміць змінювати не можна

Так, на питання, що Євросоюз може зробити для прискорення реформ в Україні, 16,5% респондентів відповіли, що ЄС повинен «припинити давати гроші, бо їх розкрадають можновладці», а 16,3% - вважають, що ЄС і уряди держав-членів можуть відкритіше протистояти Росії.

14,7% опитаних вказали, що ЄС може проявляти більший інтерес до захисту українського кордону і надати Україні зброю, а 13,7% - зазначили, що ЄС може надати Україні перспективу членства.

Крім того, 13,1% респондентів вважають, що ЄС може більше підтримувати талановиту молодь України, а 13% - вказали підтримку громадянського суспільства, неурядових організацій, які впливають на реформування країни.

12,1% респондентів виступили категорично проти допомоги ЄС.

11,2% опитаних вважають, що ЄС може ініціювати довгострокові програми професійних обмінів досвідом.

9,7% респондентів зазначили, що ЄС робить достатньо, і «тепер час діяти українській владі», тоді як 7,1% - вважають, що ЄС «повинен давати більше грошей».

На думку 6,4% опитаних, «Україні вже ніхто не допоможе».

6,2% респондентів вважають, що ЄС може надсилати Україні більше радників, а 3,8% вибрали варіант відповіді: «Наше майбутнє – разом із Росією».

Згідно з дослідженням, 1,4% опитаних більше вірять у допомогу американців, а не Євросоюзу.

0,7% респондентів на питання, що ЄС може зробити для прискорення реформ в Україні, обрали графу «інше», а 11,8% - з відповіддю не визначилися, вказавши варіант «важко сказати».

*** Відповіді на запитання Центру «Нова Європа» отримані в рамках опитування, здійсненого Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 16 по 28 серпня. Опитано 2041 респондента. Похибка – 2,3%.