этот материал доступен на русском

В ООН закликають уникати ризиків загострення, провокацій чи прорахунків в Азовському морі

08:01, 31 жовтня 2018
Політика
352 0
В ООН заявили, що напруга в Азовському морі негативно позначається на загальній атмосфері в регіоні / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло закликає Російську Федерацію та Україну уникати ризиків загострення, провокацій або прорахунків в регіоні Азовського моря. 

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН, говорячи про повідомлення щодо посилення напруження у Азовському морі. 

За її словами, ситуація в Азовському морі негативно позначається на загальну атмосферу у регіоні. 

"Ми підкреслюємо потребу уникати будь-який ризик загострення, провокації або прорахунку", - наголосила Ді Карло. 

Читайте такожРФ переселила в окупований Крим 108 тисяч росіян для зміни демографічного складу населення - Єльченко

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

У рішенні РНБО наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Активність РФ в Азовському морі
Теги: #Росія#море