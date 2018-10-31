В ООН закликають уникати ризиків загострення, провокацій чи прорахунків в Азовському морі

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що напруження в Азовському морі негативно позначається на загальну атмосферу у регіоні.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло закликає Російську Федерацію та Україну уникати ризиків загострення, провокацій або прорахунків в регіоні Азовського моря.

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН, говорячи про повідомлення щодо посилення напруження у Азовському морі.

За її словами, ситуація в Азовському морі негативно позначається на загальну атмосферу у регіоні.

"Ми підкреслюємо потребу уникати будь-який ризик загострення, провокації або прорахунку", - наголосила Ді Карло.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

У рішенні РНБО наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.