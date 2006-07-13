Путін не хоче американської цукерки: думки про Україну

Президент Росії Володимир ПУТІН вважає, що істерія, пов`язана з поставками газу в Україну і будівництвом північноєвропейського газопроводу, була направлена на забезпечення інтересів США в Європі.

Як повідомляє РІА «Новости», в інтерв`ю німецькому телеканалу ЦДФ, коментуючи на прохання журналістів слова віце-президента США Діка ЧЕЙНІ про енергетичний шантаж з боку Росії, В.ПУТІН зазначив, що вся істерія, яка була пов`язана із поставками газу в Україну або з будівництвом північноєвропейського газопроводу, була направлена на забезпечення американських економічних і політичних інтересів у Європі.

"І молодці вони, що так настирливо і ефективно уміють відстоювати свої інтереси", - додав Президент Росії.

В.ПУТІН пояснив свою думку: "У Сполучених Штатів склалися особливі відносини з деякими східноєвропейськими країнами, і вони хочуть їх підтримати". Зокрема, відзначив він, Вашингтон хоче підтримати деякі політичні сили в Україні.

В.ПУТІН не думає, що це правильний вибір, тому що там немає ні проросійських, ні прорадянських сил, всі сили там, в здоровому і правильному розумінні цього слова, - перш за все проукраїнські, націоналістичні в хорошому значенні цього слова.

Він зазначив, що американці вирішили зробити ставку на один політичний спектр і хочуть їх будь-що підтримати, зокрема за рахунок дешевих енергетичних поставок з Росії.

Проте в зв`язку з цим він нагадав свої слова - "якщо хтось хоче підтримати якісь сили в тій чи іншій країні, хай тоді за це платить".

Відповідаючи на запитання, чи розчарований він такою позицією США, які, на думку німецького журналіста, дійсно об`єднують свої зусилля з Україною, діють достатньо односторонньо і не говорять спасибі Росії за її позицію після 11 вересня, В.ПУТІН сказав: "Ми ж не діти, ніяких цукерок і ніякої подяки ні від кого не чекаємо".

В.ПУТІН вважає, що це односторонній підхід з боку американських партнерів. Не можна робити ставку на якусь одну політичну силу, фарбуючи її в прозахідний колір. На його думку, в Україні немає ні однозначно прозахідних, ні однозначно проросійських сил, всі сили, перш за все, проукраїнські.

Він зазначив, що це потрібно зрозуміти, так само, як потрібно поважати інтереси Росії там, тому що там проживають майже 17 мільйонів етнічних росіян, і майже кожна друга сім`я в Україні має зв`язки з Російською Федерацією. Залишилася просто величезна взаємозалежність у сфері економіки ще з радянських часів і багато інших зв`язків, які є для нас украй важливими, - зазначив В.ПУТІН.

"Повторюю, якщо хтось хоче підтримати якісь певні сили, будь ласка, тільки не за наш рахунок", - підкреслив він.