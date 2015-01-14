Генпрокуратура звільнила слідчого за пиятику і самоправство
Генпрокуратура звільнила слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Києва Ярослава Боровуса.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Згідно з інформацією, правоохоронець порушив присягу працівника прокуратури: під час проведення слідчих дій у Хмельницькому Боровус знаходився у стані алкогольного сп’яніння і поводився незаконно.
У ГПУ повідомили, що зареєстрували кримінальне провадження щодо Боровуса за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самоправства.
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Окрім того, генеральний прокурор Віталій Ярема за неналежну організацію профілактично-виховної роботи з особовим складом оголосив догану прокурору міста Києва Сергію Юлдашеву.
Також звільнені з органів прокуратури заступник прокурора міста Києва Микола Попович та в.о. начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва Віталій Фаринович.