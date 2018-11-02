В ЄС заявили, що вибори в Україні не можуть служити виправданням для сповільнення реалізації реформ

В Євросоюзі сподіваються, що українське громадянське суспільство зможе довести до відома політиків, що вибори не можуть бути причиною для непроведення реформ.

Заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеманн заявила, що президентські і парламентські вибори в Україні, які відбудуться у 2019 році, не можуть служити виправданням для сповільнення реалізації необхідних реформ в державі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказала на щорічній конференції Української національної платформи форуму громадянського суспільства "Східного партнерства".

"Ми звичайно перебуваємо у ситуації, коли ми маємо наближення виборів, що імовірно може ускладнити процес продовження реалізації реформ, але на наш погляд, безсумнівно, проведення виборів не може бути виправданням, щоби припинити або сповільнити (реформи)", - наголосила Вайдеманн.

У цьому зв'язку вона сказала, що в ЄС розраховують на представників українського громадянського суспільства, які чітко дадуть зрозуміти політикам і чиновникам, що реформи треба продовжувати.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада під час візиту до України канцлер Німеччини Ангела Меркель нагадала про важливість боротьби з корупцією в Україні.