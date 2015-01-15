Колишня "Сім'я" забере у держави газ на $40 млн - депутат

Про це заявив народний депутат Сергій Каплін у своєму блозі на LB.

За інформацією депутата, «Західна нафтогазова компанія", яка належить Олексію Тамразову, звернулася в Господарський суд міста Києва з позовом до ТОВ "Фаворит систем", як оператора за Договором про спільну діяльність від 13.05.2004 року №429 з "Укргаздобування", з вимогою передати 1149 тонн нафти, 9407,71 тонн газового конденсату й 103499,435 тисяч кубічних природного газу. Частина ТОВ "Фаворит систем" належить тому ж таки Тамразову, а частина – Ставицькому.

"На перший погляд – це судовий процес між двома компаніями з фактично одним власником. Однак, якщо Олексій Тамразов позов виграє, то держава буде змушена віддати йому нафту й газ, яку ТОВ "Фаворит систем" вже відсудила в ПАТ "Укргазвидобування",- наголошує депута Сергій Каплін.

Сергій Каплін зазначає, ще в 2012 році ТОВ "Фаворит систем" виграла суд в ПАТ "Укргазвидобування", який зобов'язав держкомпанію передати вуглеводні приватній фірмі за Договором про спільну діяльність, незважаючи на те, що Договір вже півроку як було розірвано.

"Ніхто з регіоналів так швидко не планував йти з посад. Газ просто не встигли забрати "по-тихому". Втеча Януковича багатьом поламала плани. Об'єми не забирали в 2013 тому, бо планували в 2014 році продати його значно дорожче. Але не встигли",- зауважує депутат.

"Через суди державу намагаються обікрасти на 40 мільйонів доларів. Якщо суд виграє Тамразов і Ко, то українцям доведеться купити газ, який відсудив ТОВ "Фаворит систем" не по 413 гривень, а дорогий російський по 350 доларів",- наголосив депутат у своєму блозі.

Нагадаємо, Тамразов за часів ПР працював в ПАТ "Укргазвидобування" та контролював видобуток природного газу і нафти в Україні, а Ставицький був Міністром енергетики та вугільної промисловості.