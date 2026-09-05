У мережі випадково розкрили ціни на iPhone Ultra, iPhone 18 Pro та 18 Pro Max

Ці дані з'явилися на веб-сайтах оператора Vodafone в Єгипті та Австралії.

Зарубіжні оператори почали розкривати передбачувані ціни на нові iPhone. Згідно з витоком інформації від Vodafone Egypt, iPhone 18 Pro коштуватиме 98 000 єгипетських фунтів, а iPhone 18 Pro Max – 105 000 фунтів. Це приблизно на 10% і 11% більше, ніж коштували iPhone 17 Pro та 17 Pro Max.

Очікується, що в США iPhone 18 Pro матиме стартову ціну 1100 доларів, а iPhone 18 Pro Max – 1300 доларів. Таким чином, Apple обмежиться підвищенням приблизно на 100 доларів, а не на $250–300, як раніше припускали аналітики.

Найдорожчим смартфоном нової лінійки стане iPhone Ultra – перший складаний iPhone з гнучким екраном. На австралійському сайті оператора на короткий час з’явилася вартість новинки:

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iPhone Ultra 256 ГБ – 3699 австралійських доларів ($2499 США);

iPhone Ultra 512 ГБ – 4199 австралійських доларів ($2899 США);

iPhone Ultra 1 ТБ – 4699 австралійських доларів ($3199 США).

Якщо витоки підтвердяться, складаний iPhone виявиться майже вдвічі дорожчим за iPhone 18 Pro Max і значно перевершить за ціною ключових конкурентів у особі Galaxy Z Fold 8 Ultra ($2100) та Pixel 11 Pro Fold ($1900).

Таке підвищення важко назвати несподіваним. Згідно з оцінками TrendForce, собівартість компонентів iPhone 18 Pro та 18 Pro Max може бути на 40% вищою, ніж у торішніх смартфонів. На тлі дефіциту та зростання цін на пам’ять Apple змушена перекласти додаткові витрати на плечі покупців.

Презентація iPhone відбудеться 9 вересня – окрім нових смартфонів, покажуть годинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4, а також навушники AirPods 5. При цьому базову модель iPhone 18, за чутками, перенесли на весну 2027 року.

Нагадаємо, у червні компанія різко підвищила ціни на MacBook, iPad та іншу продукцію. Так, стартова ціна бюджетного ноутбука MacBook Neo зросла з $599 до $699, а преміальний планшет iPad Pro M5 подорожчав одразу на 200 доларів.

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