Посланці Трампа їдуть у Москву і Київ, але прорив малоймовірний, - CNN

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер готуються до візитів у Москву та Київ, але позиція Кремля робить швидкий мирний прорив малоймовірним.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчими днями мають відвідати Москву та Київ, щоб обговорити можливі шляхи припинення війни. Володимир Зеленський назвав майбутні переговори важливими, однак дипломатичне рішення, яке дозволило б швидко завершити бойові дії, наразі залишається малоймовірним, пише CNN.

Про заплановані поїздки Віткоффа та Кушнера заявив Дональд Трамп. За його словами, американські посланці вирушать до Росії та України з пропозиціями щодо припинення війни.

"Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговірників. Вони виконали чудову роботу, і ми відправили їх, щоб подивитися, чи зможемо ми щось зробити. І є велика ймовірність, що ми це зробимо", – сказав Трамп у Білому домі.

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Віткофф і Кушнер уже відвідували Москву, однак поїздка до Києва стане їхнім першим візитом до України в межах нинішніх переговорних зусиль. За даними російського державного агентства ТАСС, візити можуть відбутися вже цими вихідними.

Зеленський підтвердив, що американські представники планують приїхати до Києва в неділю після відвідання Москви.

"Наша мета – провести візит і переговори з американською стороною, які будуть максимально конструктивними та змістовними. Нам потрібно шукати реалістичні варіанти того, як завершити цю війну", – заявив президент України.

Він також закликав Росію дотримуватися режиму припинення вогню на час переговорів.

Швидкого завершення війни не очікують

Попри те що Зеленський назвав майбутні зустрічі важливою подією, підстав для очікування швидкого дипломатичного прориву наразі небагато, наголошує видання.

Ключова проблема полягає в позиції Кремля. Володимир Путін досі не продемонстрував готовності відмовитися від своїх максималістських вимог до України.

Росія наполягає, зокрема, на передачі під її контроль значних територій України, відмові Києва від прагнення вступити до НАТО та суттєвому скороченні українських збройних сил. Україна ці вимоги відкидає.

Водночас Москва останніми днями продовжила масовані атаки по українських містах. Київ уже вісім днів зазнає майже безперервних повітряних ударів.

Від 27 серпня в Києві та Київській області внаслідок атак загинули щонайменше 53 людини, ще 134 отримали поранення. У п'ятницю російський безпілотник влучив у штаб-квартиру Служби безпеки України в центрі столиці.

Україна зі свого боку посилила далекобійні удари по об'єктах на території Росії, зокрема по нафтосховищах і нафтопереробних заводах.

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