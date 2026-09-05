Віткофф і Кушнер прибули до Москви для переговорів щодо України

Американські спецпредставники прибули до Москви для переговорів про можливе завершення війни, а потім мають вирушити до Києва.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у суботу прибули до Москви. Після переговорів у Росії американська делегація має вперше відвідати Київ, де обговорюватиме можливі шляхи завершення війни.

Як пише CNN, Віткофф і Кушнер прибули до Москви, де, як очікується, вивчатимуть перспективи припинення війни. В аеропорту Внуково американських представників зустрів Кирило Дмитрієв – спеціальний представник правителя Росії Володимира Путіна.

Після візиту до Москви Віткофф і Кушнер планують вирушити до Києва. Це буде їхній перший візит до української столиці.

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Однак напередодні стало відомо про російські удари по об’єктах поблизу Києва. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під удар потрапили два аеропорти, зокрема Бориспіль.

"Очевидно, що ці російські удари по аеропортах є реакцією на обговорення та підготовку щодо можливості використання американською стороною літака для прибуття в Україну", – заявив Зеленський.

Від початку повномасштабної війни іноземні лідери та високопосадовці зазвичай добиралися до Києва залізницею з Польщі. Поки невідомо, чи вплинуть російські удари на плани американської делегації.

Мирні переговори на тлі ескалації

Візит Віткоффа та Кушнера відбувається на тлі майже безперервних російських ракетних атак по українській столиці. У п’ятницю, зокрема, було зафіксовано пряме влучання в будівлю Служби безпеки України.

Зеленський також заявив, що Україна стикається з гострою нестачею ракет для систем протиповітряної оборони, через що країна залишається вразливою до російських балістичних ударів.

Президент США Дональд Трамп напередодні назвав Віткоффа та Кушнера "чудовими переговірниками". За його словами, їхня поїздка має показати, чи можна досягти прогресу в питанні припинення війни.

"Перевірити, чи можемо ми щось зробити", – так Трамп описав мету їхнього відрядження.

Водночас із Москви лунають сигнали про небажання йти на компроміси. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив російським державним ЗМІ, що Вашингтон має враховувати ситуацію на фронті.

Він також заявив, що Україна нібито переживає труднощі на полі бою, і закликав США брати це до уваги під час переговорів.

На сході Донецької області російські війська продовжують тиснути на українські позиції. Під дедалі більшою загрозою перебуває низка важливих промислових міст регіону.

Попри це, Зеленський позитивно оцінив майбутню зустріч з американською стороною та заявив, що Україна готова до конструктивного діалогу.

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