Ціни на моркву в Україні обвалилися: скільки зараз коштує популярний овоч

Фермери хочуть швидко реалізувати великі обсяги продукції, яка не придатна для тривалого зберігання.

В Україні зафіксували різке здешевлення моркви. Про це повідомляє профільний портал EastFruit.

Наразі фермери продають моркву по 12–18 грн за кілограм ($0,27–0,40/кг). У середньому це на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами учасників ринку, упродовж останніх кількох тижнів на ринку коренеплодів спостерігається надлишок пропозиції, адже фермери хочуть швидко реалізувати великі обсяги продукції, яка не придатна для тривалого зберігання.

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Наразі моркву вдається продавати лише епізодично та невеликими партіями. При цьому покупці часто вимагають знижувати ціни, аргументуючи це значними обсягами овочу на ринку.

Фермери не очікують, що ситуація зміниться. "Розвантажити ринок поки що не вдається через невисокі темпи реалізації цієї продукції", – пише EastFruit.

Зазначимо також, що, незважаючи на падіння цін, морква в Україні залишається в середньому на 46% дорожчою, ніж на початку осені минулого року.

Ціни на продукти в Україні – інші новини

Раніше УНІАН писав, що через обмежені можливості експорту зернових, спричинені обстрілами з боку Росії, в Україні сформувався значний надлишок пшениці. На тлі цього в окремих регіонах ціни на зерно вже впали вдвічі.

Водночас, як вважає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, ціна на хліб не знизиться, а, навпаки, продовжить зростати. Це пов’язано зокрема зі зростанням витрат на логістику та енергоносії.

Повідомлялося також, що на столичних ярмарках виноград і сливи вроздріб продають практично за безцінь. Зберігаються помірні ціни на кавуни та дині.

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