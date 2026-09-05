Буданов: Україна дійсно пропонувала РФ припинення вогню, але Путін не відповів

Україна передала Москві пропозицію щодо тиші, яка мала стосуватися як ударів по українських містах, так і бойових дій на фронті, однак відповіді не надійшло.

Україна справді пропонувала Росії встановити режим припинення вогню. Цю пропозицію особисто донесли до російського президента Володимира Путіна, однак Москва на неї не відреагувала. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Суспільному.

За його словами, йшлося не лише про припинення російських ударів по території України. Пропозиція також передбачала режим тиші безпосередньо на фронті.

"Але дрони летять, ви все бачили", – сказав Буданов, коментуючи ситуацію після передання відповідної пропозиції російській стороні.

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Водночас керівник Офісу президента повідомив, що цієї неділі до України мають приїхати спеціальні представники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Буданов також висловив припущення, що під час їхнього візиту Росія може утриматися від ударів по Києву.

"Я думаю, що завтра по Києву не будуть бити", – заявив він.

Припинення вогню: останні новини

Раніше низка ЗМІ повідомила, що підрозділи Сил оборони нібито отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня, коли спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують відвідати Москву та Київ.

Втім, вночі Росія дала Україні чітку "відповідь" на пропозицію про тимчасове припинення вогню, атакувавши ракетами та дронами низку областей.

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