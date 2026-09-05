Путін не збирається гарантувати безпеку делегації США під час візиту до України, – ISW

Кремль не має наміру залучати США як посередника у мирних переговорах.

Дії Кремля свідчать про небажання Росії гарантувати безпеку американської делегації під час майбутнього візиту до України. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, пояснюючи, чого хоче домогтися російський лідер Володимир Путін.

Аналітики нагадують, що президент України Володимир Зеленський заявив 4 вересня, що посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Україну 6 вересня після візиту до Росії. Російські ЗМІ також підтвердили майбутні візити американської делегації до Росії та України.

Водночас, за повідомленнями джерел, Віткофф і Кушнер висловлювали занепокоєння щодо своєї безпеки під час поїздки в Україну.

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В ISW наголошують: Україна під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 26 серпня припинила нанесення ударів на великі відстані по Московській області. Водночас Путін не дав жодних вказівок щодо того, що Росія припинить наносити удари по Україні під час візиту Віткоффа та Кушнера до України.

"Явне небажання Путіна гарантувати безпеку американської делегації в Україні свідчить про неготовність Кремля прийняти Сполучені Штати як посередника у мирних переговорах і підкреслює спроби змусити США вести переговори виключно з Росією", – вважають в ISW.

Мирні переговори щодо України

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ для переговорів про припинення війни. За наявними даними, Віткофф і Кушнер розпочнуть поїздку в п’ятницю, а в суботу, 5 вересня, проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Після цього посланці Трампа в неділю, 6 вересня, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер везуть до Москви пропозицію щодо завершення війни в Україні.

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