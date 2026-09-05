РФ атакувала аеропорти Києва на тлі планів Віткоффа прибути літаком, – Зеленський

Внаслідок російських атак є загиблі.

В ніч на 5 вересня російські окупанти завдали ударів по низці регіонів України. Зокрема ворог завдав демонстративних ударів по українських аеропортах у Києві та в Борисполі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль". Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна зафіксувала цей крок і наступного тижня змінить стратегію операції із блокування російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. Водночас президент наголосив, що зі сторони України жодних загроз дипломатії немає і не буде.

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"Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям", – зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про удар РФ по цивільному підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині. За словами президента, внаслідок російської атаки четверо людей загинуло, ще п’ятеро отримали поранення.

"Мої співчуття рідним та близьким. У багатьох регіонах пошкоджені звичайні житлові будинки – у Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах", – додав президент.

Російські атаки: інші важливі новини

В ніч на 5 вересня російські окупанти завдали удару по Україні балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударними БпЛА різних типів. Близько половини із запущених дронів були реактивними. Про збиття балістики в Повітряних силах не повідомляють, водночас додають, що Силам оборони вдалося збити та подавити 128 російських БПЛА.

Зазначимо, що ця атака сталася на тлі візиту американських переговірників до Москви та Києва. За словами очільника Офісу Президента Кирила Буданова, Україна запропонувала РФ встановити режим припинення вогню на час цих візитів. Втім, за словами глави ОП, Москва ніяк не відреагувала на цю пропозицію.

За даними росЗМІ, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже прибули до Москви, де в них заплановані переговори з Путіним. Вже завтра американські переговірники вперше за увесь час прибудуть до Києва, де також мають провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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