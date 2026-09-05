Шестеро українців опинилися у в'язниці в Індії: в чому їх звинуватили

Семеро іноземців могли навчати повстанців М'янми роботі з безпілотниками та бути пов'язаними з атакою на цивільний літак, пишуть ЗМІ.

Національне агентство розслідувань Індії (NIA) заявило суду в Делі, що семеро іноземців, серед яких шестеро українців та громадянин США Метью Аарон ВанДайк, були пов'язані з атакою безпілотника на цивільний літак у М'янмі. Про це повідомляє The Independent.

За версією слідства, група могла допомагати етнічним збройним угрупованням у М'янмі, які протистоять військовій владі країни. Йдеться, зокрема, про підготовку з використання безпілотників, їх складання, керування та застосування засобів протидії дронам.

Усі семеро були затримані індійськими правоохоронцями 13 березня 2026 року. ВанДайка зупинили в аеропорту Калькутти, а шістьох громадян України затримали в аеропортах Делі та Лакхнау. Від початку квітня вони перебувають у в'язниці Тіхар у Делі.

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Індійські слідчі стверджують, що українці та ВанДайк потрапили до північно-східних регіонів Індії, а звідти могли незаконно перетнути кордон із М'янмою. За даними NIA, частина іноземців прибула до Індії за туристичними візами, після чого вирушила до штату Мізорам без необхідних дозволів.

Слідство вважає, що вони використовували територію Індії для потрапляння до М'янми, де могли проводити навчання представників місцевих збройних угруповань. Також агентство заявляє про можливе переміщення великих партій безпілотників та комплектуючих до них із Європи через Індію до М'янми.

Слідство пов'язує групу з атакою на літак

Одним із ключових епізодів справи стала атака безпілотника на цивільний літак у М'янмі. Індійські слідчі заявляють, що затримані могли бути причетними до її організації.

NIA також стверджує, що група могла планувати інші терористичні дії вже на території Індії та підтримувати зв'язки з угрупованнями, які мають стосунок до індійських повстанських організацій.

Водночас ці твердження є версією індійського слідства. Справа перебуває на стадії розслідування, а остаточну відповідальність затриманих має встановити суд.

Індійський суд дозволив слідчим допитати ВанДайка та українця Віктора Камінського у в'язниці Тіхар. Правоохоронці хочуть отримати від них інформацію про інших можливих фігурантів справи та перевірити матеріали, вилучені з їхніх пристроїв.

Метью Аарон ВанДайк – американський режисер і колишній військовослужбовець. Індійські правоохоронці висунули проти нього та шістьох українців звинувачення за законодавством про боротьбу з тероризмом.

Затримання українців за кордоном

Як повідомляв УНІАН, схованку зі зброєю в лісі під Берліном, яку виявила поліція Німеччини, організував 24-річний українець. Спецслужби з’ясували, що цей чоловік належав до групи, яка за завданням російських спецслужб готувала диверсії в європейських країнах.

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