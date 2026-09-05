Росія напередодні зими змінила тактику ударів, це поганий знак для Києва, – Bloomberg

Нова тактика Кремля поглибила труднощі Києва, ускладнивши логістику та порушивши роботу державних служб.

З кінця серпня Росія посилила частоту повітряних ударів по Києву, використовуючи реактивні безпілотники, які складніше перехопити. Тепер обстріли ведуться цілодобово, а не лише вночі, мешканцям знову доводиться перебудовувати своє життя відповідно до нових реалій.

Як пише Bloomberg, нова тактика Кремля поглибила труднощі Києва, ускладнивши логістику та порушивши роботу державних служб, а також збільшивши ризик жертв серед цивільного населення.

"Усе це ще більше підірвало моральний дух із наближенням холодів, змушуючи багатьох – насамперед матерів із маленькими дітьми – замислитися, чи варто їм покинути незахищене місто або навіть країну", – підкреслює видання.

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За офіційними даними міської влади, за сім днів до 2 вересня в українській столиці пролунали сирени повітряної тривоги 74 рази, а загальна тривалість оповіщень становила 63 години, пише Bloomberg.

Раніше мешканці Києва та інших міст за час війни вже виробили певний розпорядок: переживаючи нічні атаки, а вдень повертаючись до свого звичного життя. Тепер їм доводиться адаптуватися заново – до життя від однієї тривоги до іншої, скорочення прогулянок і ночівлі на станціях метро.

Це відбувається на тлі регулярних атак на енергетичну інфраструктуру України, і багато українців очікують повторення минулої зими, можливо, у ще більшому масштабі:

"Хоча Росія зараз використовує менше балістичних ракет, переходячи на реактивні безпілотники, це може бути ще гірше для України, якщо це означає, що Москва накопичує ракети на холодні місяці. Мета буде та сама, що й раніше – знищити енергетичну та опалювальну інфраструктуру України й зробити її міста дедалі непридатнішими для життя".

Розуміючи, що новий підхід Росії може паралізувати відносно нормальне життя та економічну активність у великих містах, президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд коригує свої протоколи безпеки. Серед запланованих заходів – запровадження дворівневої системи оповіщення, яка розрізняє атаки безпілотників і більш серйозні ракетні загрози. Підприємствам і державним службам буде дозволено продовжувати роботу за умови нижчого рівня загрози.

Що чекає на Київ взимку

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаційний експерт Костянтин Криволап прогнозував, що ймовірні російські удари по мостах у Києві не зможуть спричинити транспортний колапс у місті, навіть якщо окупантам вдасться пошкодити одну або кілька переправ.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов закликав українців як слід готуватися до зими вже зараз. Зокрема, купувати генератори, портативні зарядні пристрої, а також акумулятори.

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