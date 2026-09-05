'Відповідь' на припинення вогню: РФ атакувала Україну 'Іскандерами' та десятками БПЛА

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях.

Росія дала Україні чітку "відповідь" на пропозицію про тимчасове припинення вогню, атакувавши ракетами та дронами низку областей.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) ворог атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

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Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей.

Наслідки атаки

Внаслідок російських атак є загиблі та багато постраждалих. Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок удару по підприємству четверо людей загинули. І ще п’ятеро дістали поранень.

Також у Борисполі на Київщині внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок, травмовано 2 людей.

У Миколаєві росіяни вдарили по торговому центру, постраждали двоє людей.

Припинення вогню - що відомо

ЗМІ повідомляли, що підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

У ці дати спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують відвідати Москву та Київ.

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