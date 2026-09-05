'Відповідь' на припинення вогню: РФ атакувала Україну 'Іскандерами' та десятками БПЛА

Росія дала Україні чітку "відповідь" на пропозицію про тимчасове припинення вогню, атакувавши ракетами та дронами низку областей.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) ворог атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей.
Наслідки атаки
Внаслідок російських атак є загиблі та багато постраждалих. Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок удару по підприємству четверо людей загинули. І ще п’ятеро дістали поранень.
Також у Борисполі на Київщині внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок, травмовано 2 людей.
У Миколаєві росіяни вдарили по торговому центру, постраждали двоє людей.
Припинення вогню - що відомо
ЗМІ повідомляли, що підрозділи Сил оборони отримали наказ дотримуватись режиму тиші на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.
У ці дати спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують відвідати Москву та Київ.