В Україні набув чинності закон «Маски-шоу стоп 2»

Згідно із законом слідчі та прокурори компенсуватимуть збитки за свої неправомірні дії під час розслідувань.

В Україні набув чинності закон, згідно з яким слідчі та прокурори компенсуватимуть збитки за свої неправомірні дії під час розслідувань справ.

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Так, у суботу, 3 листопада, відповідний закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» був опублікований в газеті «Голос України».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (так званий закон «Маски-шоу стоп 2»), який 31 жовтня підписав президент.

У прес-службі президента пояснили, що цей закон спрощує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом.

Голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зазначив, що законом передбачено, що, якщо слідчий або прокурор під час проведення слідчих дій поводяться стосовно особи незаконно, то коли суд винесе рішення про компенсацію їй збитків, платитиме не держава, а саме слідчий чи прокурор.

Міністр юстиції Павло Петренко уточнив, що даним законом передбачено, що підприємець може подати до суду скаргу, якщо слідчий повторно порушив кримінальну справу за тією самою фабулою, а також оскаржити неправомірну бездіяльність слідчого органу, якщо справа розглядається «більше одного року чи більш як 18 місяців і безпідставно не закривається».

За його словами, законом «створюється додатковий інструмент для захисту людини від незаконного кримінального переслідування - дається можливість притягнути конкретного «перевертня в погонах» до відповідальності, персональної майнової відповідальності за збитки, які він спричинив особі».

Петренко зазначив, що даним законом уряд продовжує створювати законодавчу базу із захисту підприємців, розпочату із закону про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків, який називають «маски-шоу стоп».