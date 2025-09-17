Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,77 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 18 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 гривні за долар, таким чином, українська валюта незначно послабилася – на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,20/41,23 грн/дол., а євро - 48,76/48,78 грн/євро.

Євро підскочило до чотирирічного максимуму щодо долара 17 вересня, а золото досягло нових висот. Світові ринки очікують зниження ставок Федеральною резервною системою США.

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти щодо кошика валют інших великих торгових партнерів, зріс на 0,1% до 96,723 після падіння на 0,7% у вівторок - найнижчого рівня з початку липня.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 55 копійок і складає 49,20 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

