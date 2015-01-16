"Кіборг": бойовики пустили газ у будівлі донецького аеропорту
13:17, 16 січня 2015Політика
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Бойовики "ДНР" пустили газ в новому терміналі аеропорту Донецька.
В донецькому аеропорту бойовики пустили газ / Украинська правда
Про це ТСН.ua повідомив один з "кіборгів" 93-ої бригади збройних сил. За його словами, військові продовжують утримувати свої позиції. "Пустили газ. Стоїмо", - сказав він.
Який саме вид газу, поки невідомо.
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Як відомо, зранку сьогодні бойовики продовжують штурм аеропорту. Серед захисників є поранені.
Нагадаємо, штурм аеропорту триває з 13 січня. Бойовики знищили диспетчерську вежу до третього поверху. При цьому глава держави повідомив, що в зону АТО відправляються додаткові підрозділи для оборони аеропорту.
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