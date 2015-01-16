"Кіборг": бойовики пустили газ у будівлі донецького аеропорту

Про це ТСН.ua повідомив один з "кіборгів" 93-ої бригади збройних сил. За його словами, військові продовжують утримувати свої позиції. "Пустили газ. Стоїмо", - сказав він.

Який саме вид газу, поки невідомо.

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Як відомо, зранку сьогодні бойовики продовжують штурм аеропорту. Серед захисників є поранені.

Нагадаємо, штурм аеропорту триває з 13 січня. Бойовики знищили диспетчерську вежу до третього поверху. При цьому глава держави повідомив, що в зону АТО відправляються додаткові підрозділи для оборони аеропорту.